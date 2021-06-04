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Giriş Tarihi: 4.6.2021 13:29

davasında karar tarihi belli oldu!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Elif Bereket davasında karar tarihi belli oldu!

'da 26 Ocak'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden 'in davası bugün Şanlıurfa Adliyesinde gerçekleşti. Davanın 23 Haziran’a ertelenen duruşmasında kararın açıklanması bekleniyor.

Şanlıurfa'da geçtiğimiz Ocak ayında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Elif Bereket'e çarparak ölümüne neden olan Ali B'nin yargılanmasına devam edildi.

Şanlıurfa Adliyesinde gerçekleşen duruşmada; karşıdan karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki Elif Bereket'e çarparak 67.5 metre uzağa sürükleyen sürücü Ali B'nin aracı 106 kilometre hızla kullandığı tespit edildi.

Adli Tıp Uzmanlarının aracın hızını belirlediği raporu açıklamasının ardından duruşma 23 Haziran'a ertelendi. 23 Haziran'daki duruşmada mahkeme heyetinin kararını açıklanması bekleniyor.

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Elif Bereket davasında karar tarihi belli oldu!
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