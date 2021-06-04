Emniyet düzenlediği eş zamanlı operasyonla şebekeyi yakaladı

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Aydın merkezli, Denizli, Muğla, Antalya, Adana, İstanbul ve Yalova olmak üzere 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar, tablet ele geçirildi. Şüphelilerin, 64 kişiyi, yaklaşık 35 milyon lira dolandırdıkları iddia edildi.

"ŞİMDİ AYDIN EMNİYETİ DÜŞÜNSÜN"

Şebeke elebaşı olduğu düşünülen şüphelilerin elde ettikleri paraları lüks arabanın koltuğuna serip, sosyal medya üzerinden 'düşürdü yine', 'Şimdi Aydın emniyeti düşünsün' paylaşımı yaptıkları görüldü. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, 7 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyon ile 45 şüpheliyi yakalayıp bu paylaşıma cevap verdi.