Eşini baltayla öldürmüştü, 6 yaşındaki kızı tanıklık yaptı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayın 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştiği, sanık Fazilet Azimi'nin eşi Hasan Özbek'in uyuduğu sırada kafasına 15 balta darbesiyle vurarak öldürdüğü belirtildi. Azimi'nin eşinin cesedinin başında 1 buçuk saat kadar beklemesinin ardından komşulara haber verdiği anlatılan iddianamede, sanık hakkında "Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Bakırköy 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fazilet Azimi getirildi. Duruşmada, Adli Görüşme Odasında(AGO) bulunan Z.Ö.(6) pedagog eşliğinde tanıklık yaptı. Z.Ö. ifadesinde "Şiddet olayı vardı. Bağırmalar vurmalar vardı ama ben odama kaçardım hep. Annemle babamın bağrışmalarını ve kavgalarını duyuyordum. Bir kere yemek konusunda tartışırlarken babam anneme vurmuştu, ben de odama gitmiştim. Bir olayda ise tam olarak sebebini hatırlayamıyorum. Bir bardak kırılmıştı annemin bileği kesilmişti. Neyden kavga ettiklerini hatırlamıyorum" dedi.

Mahkeme başkanı "Annenle babanın arasında boşanma konusu geçti mi" sorusu yöneltti.

Duruşmada cevap olarak Z.Ö. "Boşanma konusu geçmişti. Annem boşanmak istiyordu. İki kere bu konu geçti. Babam boşanmak istemiyordu" dedi.

Mahkeme başkanının "Babanla aran nasıldı" sorusuna ise Z.Ö. "Babamla aram çok iyiydi. O beni çok seviyordu, ben de onu çok seviyordum" diye cevap verdi.

Mahkeme başkanı sanık Fazilet Azimi'ye kızına soracağın bir soru var mı diye sordu. Fazilet Azimi "Tek sormak istediğim şey kızımın sıhhati nasıl iyi mi merak ediyorum" dedi. Pedagogun soruyu yönelttiği küçük kız ise "iyiyim" diye cevap verdi.

Yeniden söz verilen Fazilet Azimi "Kızım beni unutmuş olabilir. 2 senedir yokum. Onlar için çıkmam gerekiyor. Tahliye olmak istiyorum. Kızım baskı altında kalmasın diye bir şey sormak istemiyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti sanığın Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.