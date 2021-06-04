Eşinin kafasına torba geçirip boğazını kesmişti! Fatma Hülya Yıldız cinayeti davasında karar çıktı

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık avukatının yanı sıra, eşi tarafından öldürülen Fatma Hülya Yıldız'ın avukatları ve aile yakınları da salonda hazır bulundu.



Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık Mehmet Nevzat Yıldız'a son sözü sorulduğunda, "Cinayeti işlemediğimi defalarca söyledim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti cani koca Mehmet Nevzat Yıldız'a, 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli hırsızlık' suçundan 6 yıl, konut 'dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 2 yıl hapis cezası verdi.

TORBALARIN ÜÇÜ DÜĞÜMLÜYMÜŞ

Tanık komşu L.Ö. daha önceki duruşmada, Fatma Hülya Yıldız'ın olaydan önce kendisinin yanında telefonla eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini, olay günü ise çığlık ve duvara vurma sesleri duyduğunu söylemişti.



Cani kocanın karısını öldürücü 6 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra kendi ellerini yıkadığı, Fatma Hülya Yıldız'ın aldığı bıçak darbeleri sonucunda ölmeme ihtimaline karşı da başına 4 tane torba geçirerek soluksuz kalmasını sağlamak istediği, torbalardan üçünün de düğümlü olduğu tespit edilmişti.