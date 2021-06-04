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Giriş Tarihi: 4.6.2021 07:41 Son Güncelleme: 4.6.2021 07:42

yattı mı, hangi illere yatırıldı? 4 Haziran 2021 sorgula!

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 4 Haziran 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılmaya devam ediliyor. Evinde yaşlı, bakıma muhtaç kimselere bakanlara ödenen ödenekle ilgili olarak , hangi illere yatırıldı sorusuna yanıt aranıyor. Bu destekten faydalanan insanlar, il il yatırılan evde bakım parası sorgulanmaya devam ediyor. Haftanın beşinci iş gününde devlet tarafından verilen evde bakım parası, e devlet üzerinden yatıp yatmadığı kolaylıkla öğrenilebiliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 4 Haziran listesi

Evde bakım maaşı yatan iller binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil oluyor. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, bakıma muhtaç kişilere bakanlara verilen bakım maaşı il il yatırılıyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 4 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi ve detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Haziran ayının ilk haftasında evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Evinde hastası ve ağır engelli kişiler bulunan vatandaşların faydalanabileceği 4 Haziran 2021 evde bakım maaşı yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından yapılıyor.

Evde bakım maaşı yatan iller henüz belli olmadı. İller yatırıldıkça haberimizde yer alacaktır.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Evde bakım parası kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

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Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 4 Haziran 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula!
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