Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Gölbaşı Mesleki Eğitimle Gelişiyor' projesi çalıştayının açılışını yapan Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal, " Mesleki eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların odağında, bireylerin yeni teknolojilere uyum sağlamalarını, işgücü piyasasında atıl kalmalarını engelleyecek şekilde öğrenmeyi öğrenmelerini sağlayan modeller geliştirerek okullarımızı bu dönüşüme sektörle beraber hazırlamak zorundayız "dedi.

AKILLI SİSTEMLER PROBLEMLERİ ÇÖZECEK

İlçe Milli Eğitim Müdürü Namal'ın açıklamaları şöyle:

Yapay zekâ, robotik, 3 boyutlu yazıcı, nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi teknolojilerdeki gelişmelerle yalnızca gündelik hayatlarımız değil, işlerin yapılış biçimi de değişmektedir. Akıllı sistemler sayesinde değer zinciri yönetiminden iklim değişikliğine kadar pek çok konuda insanlığın karşılaştığı problemleri çözmek mümkün olabilecektir. Teknolojide ortaya çıkan ilerlemeler, insan yerine otomasyon tarafından yapılabilecek işleri artırdıkça, beceri uyumsuzluğunun daha çok artması söz konusu olabilecektir. Bu ortamda, teknolojiyi kullanarak katma değer üretebilen, bu teknolojilerin gerektirdiği teknik ve sosyal becerilere sahip, yaratıcı çözümler sunabilen çalışanlar avantajlı olacaktır. Bu nedenle mesleki eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların odağında bireylerin yeni teknolojilere uyum sağlamalarını, işgücü piyasasında atıl kalmalarını engelleyecek şekilde öğrenmeyi öğrenmelerini sağlayan modeller geliştirerek okullarımızı bu dönüşüme sektörle beraber hazırlamak zorundayız.

SEKTÖRLER OKULLARDAN ÖĞRENCİ İSTİHDAM ETMELİ

Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Serdar Gürbüz:

Bu proje Gölbaşı ilçemizin sağlıklı bir şekilde eğitim yaklaşımına da katkı sunacak. Örneğin, Meslek lisesinde 6 tane meslek okulu varsa her birinde bilişim bölümü ya da elektrik-elektronik bölümü de mevcuttur. Bu bölümlerin her okulda değil de bir okulda olması yönünde ciddi bir çalışma var. Her sektörün istihdama yönelik bu okullardan öğrenci alması kendi sektörel gelişimleri açısından da önem arz etmektedir. Sektörler iş gücü kaybına da uğramadan tekniker istihdam etmiş olacaklar" dedi.