Hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar kimler, muaf olan meslekler neler?

YASAKTAN KİMLER MUAF?

Hem insan hem de hayvan sağlığı için faaliyet gösteren kurumlar, acil sağlık hizmeti veren yerler, ilaç üretim tesisleri başta olmak üzere üretim alanında faaliyet gösteren fabrikalar ve buralarda çalışanlar kısıtlamalardan muaf sayıldı:

• Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

• Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

• İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

• Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

• Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

• Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç¸ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,

• Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,