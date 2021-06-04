Hafta sonu hava durumu tahminleri bugünden milyonlarca kişinin gündemine taşınıyor. 1 Haziran'da başlayan normalleşme sonrası kısıtlamasız kısmen de olsa kısıtlamasız ilk Cumartesi gününü değerlendirmek isteyen binlerce kişi "Hafta sonu yarın hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı?" sorularını gündeme taşıyor. Hava durumu tahmin raporuna göre; Meteoroloji yarın İstanbul'un Parçalı bulutlu 22 derece civarında seyretmesini bekliyor. İşte Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir 5-6 Haziran hafta sonu hava durumu tahminleri…
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-7 Haziran tarihleri arasını kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; perşembe günü Karadeniz Bölgesi'nin kıyı şeridinin tamamında yağış bekleniyor.
Cuma günü de aynı bölgelere sağanak uyarısı yapılırken, sadece Ankara'da sıcaklıkların biraz daha düşmesi bekleniyor. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika uyarıları...
37 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji, cumartesi günü 37 kent için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Hava durumu raporuna göre; gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller şu şekilde:
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Çorum, Yozgat, Amasya, Samsun, Tokat, Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Rize, Artvin, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan.
CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz (Çorum ve Amasya dışında), Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ardahan, Kars, Erzurum ile Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Toroslar Mevkii'sinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege'nin güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı