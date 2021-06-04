CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz (Çorum ve Amasya dışında), Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ardahan, Kars, Erzurum ile Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Toroslar Mevkii'sinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.