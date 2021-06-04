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Giriş Tarihi: 4.6.2021 11:28

’da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

’ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişide yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç kaza Antakya-Altınözü Karayolu'nda meydana geldi. Avuttepe Mahallesi'nde yaptıkları mezarlık ziyaretinin ardından aile, Antakya'ya dönmek için yola çıktı.

Küncülü Boğazı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aileyi taşıyan otomobil virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve Jandarma'ya haber verdi. Kaza bölgesine sevk edilen ambulans ve Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği araçta, araç sürücüsü Y.D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Z.D., S.D., S.D. ve S.D. kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları daha sonra ambulanslarla Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hatay’da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
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