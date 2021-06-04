Hem Kovid’e hem KKKA’ya yakalandı

Türkiye'de hem Kovid-19 hem de benzer belirtiler gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ilk kez bir hastada bir arada görüldü. Gümüşhane'den Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne ateş, halsizlik ve nefes darlığı şikâyetleriyle gelen 60 yaşındaki İsminaz D. isimli kadın hastaya Kovid-19 ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi konularak tedavisi yapıldı. Bu iki ölümcül sayılacak hastalığa yakalanan hasta kısa sürede tedavi ile sağlığına kavuştu.Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, kene vakalarının başlaması ile birlikte artık servislerine gelen hastalara benzer belirtiler göstermesi nedeniyle hem KKKA hem Kovid-19 vakası olabileceğini düşünerek dikkatli tetkik ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Kaya, "60 yaşındaki İsminaz D. isimli hastamız Kovid -19 belirtileriyle hastanemize geldi. Yapılan tetkiklerde Kovid testinin yani sıra KKKA teşhisi de koyuldu. Her iki hastalığa 10 günlük medikal tedavi ile yoğun bakım desteğine ihtiyaç olmaksızın yaptığımız tedaviyle hastamız sağlığına kavuştu" dedi.