Hırsızlık mağduru hırsız oldu

Adana polisi evden, araçtan ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 6 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler arasındaki Gökhan E.'nin yeni evli olduğu evine giren hırsızın düğün altınlarını çaldığı bu nedenle zor durumda kaldığı için kendisinin de hırsızlık yaptığı öne sürüldü.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için kolları sıvadı. Ekipler, yaptığı operasyon da Servet A., İbrahim S., B.S., Kadir Ö., Caner A. ile Gökhan E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Servet A.'nın bir apartmandan bin 500 lira değerinde yangın vanası, Caner A.'nın 4 motosiklet, Kadir Ö.'nün 7 ayrı araçtan 13 akü çaldığı, İbrahim S. ile kardeşi B.S.'nin bir evden hırsızlık yaptığı belirlendi.

6 ZANLI DA TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Gökhan E.'nin ise elektrik teknisyeni olduğu, bakım ve onarım çalışması için girdiği 3 ayrı trafodan 7 akü çaldığı tespit edildi. Gökhan E.'nin emniyetteki ifadesinde, yakın zamanda evlendiğini, düğün masrafları için kredi çektiğini ve evine giren hırsızın, düğünde takılan altınlarını çaldığını krediyi ödemekte güçlük çekince hırsızlık yaptığını öne sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı da tutuklandı.