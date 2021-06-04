İBB ulaşım yatırımlarında '0' çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin iki yılın sonunda ulaşım konusunda hiçbir proje geliştiremediğini dile getirdi. Metro hattı projelerine CHP'lilerin karşı çıktığını hatırlatan Göksu, "Şu anda yürüyen bütün metro hatlarının projeleri ve ihaleleri bizim tarafımızdan yapılmış, tamamı bizim tarafımızdan başlatılmış ve bir noktaya getirilmiş hatlardır. Bu projelerin tamamına, vakti zamanında CHP Grubu ve İBB Başkanı 'hayır' oyu vermiş, karşı çıkmıştır" dedi.

FAALİYET RAPORU'NDA İTİRAF ETMİŞLER

İBB yönetiminin, İstanbul ulaşımı ile ilgili AK Parti'nin başlattığı metro hatlarının dışında tek bir yatırımı olmadığını Faaliyet Raporu'nda itiraf ettiğini belirten Göksu, "İhale edilecek raylı sistem uzunluğu hedefi 2.2 km, gerçekleşen 0. Yapımı tamamlanan karayolu tüneli uzunluğu hedefi 3 km, gerçekleşen 0. Görüyoruz ki ulaşım yatırımlarında da 0 (sıfır) çekmişsiniz. Ulaşıma da kaynak ayırmadığınıza göre paralar nereye gitti?" diye sordu.

KARŞI ÇIKTIĞINIZ METROLARLA ŞOV YAPIYORSUNUZ

Ulaşım konusunda İstanbul'un geleceğinin yok edildiğini vurgulayan Göksu, "Aynı anda en çok metro yapma unvanını AK Parti'den araklamaya çalıştığınızı görmediğimizi mi sanıyorsunuz? Sizin bu konuda tek yaptığınız, bizim başlattığımız ve imalatlarının çoğunu bitirdiğimiz metro hatları üzerinden şov yapmaktır. Hem de bizim yaptığımız ve başlattığımız bu metro projelerine bu mecliste 'hayır' oyu vermenize rağmen bunu yapmaktır" ifadelerini kullandı.