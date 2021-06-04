İbrahim Zarap davasında çarpıcı detay!

Samsun'da boşandığı eşini sokak ortasında öldüresiye döven İbrahim Zarap için istenen ceza belli oldu

İbrahim Z. tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Son savunması yaparak kendini savunan sanık, "Yapmış olduğum suç kötü bir şey. Ben bundan son derece pişmanım. Özellikle çocuğumun gözleri önünde böyle bir gaflete düştüğüm için çok pişmanım. Kendisini öldürmek gibi bir düşüncem olmamıştır. Eylemin yaralama olarak değerlendirilmesini talep ediyorum. Çok pişmanım, affınıza sığınıyorum" diyerek tahliyesini talep etti.