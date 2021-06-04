İstanbul’da büyük denetim: 378 şüpheli yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde "Yeditepe Huzur" isimli bir asayiş denetimi gerçekleştirdi. 640 personel, polis helikopteri ve iki Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla 76 farklı alanda kontrol noktaları oluşturuldu.

120 bin 888 kişiye GBT sorgulaması yapıldı, 20 bin 409 araç ve 425 motosiklet ise didik didik arandı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda fakrlı suçlardan aranan 378 şüpheli ve yoklama kaçağı olduğu ortaya çıkan 172 kişi gözaltına alınırken; 9 kilo 101 gram uyuşturucu madde, 10 bin 566 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 71 Lira ile 100 dolar, 48 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 180 adet mermi ele geçirildi.

Öte yandan 706 araç ve motosiklete işlem yapılırken 10 araç trafikten men edildi ve sürücülere ise 95 bin 627 lira cezai işlem uygulandı.