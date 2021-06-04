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Giriş Tarihi: 4.6.2021 16:34 Son Güncelleme: 4.6.2021 16:49

'da korkunç olay! Oğlunu görünce ağladı!

DHA
İstanbul'da korkunç olay! Oğlunu görünce ağladı!

Beyoğlu'nda korkunç bir olay yaşandı. Kardeşinin yanına ziyarete gelen genç, apartmanın dördüncü katından yere çakıldı. Oğlunun düştüğünü öğrenen anneyi sakinleştirmek ise hiç de kolay olmadı...

Muhammet Bazaroğlu, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Çetin Sokaktaki binada oturan kardeşine ziyarete geldi. Bazaroğlu, dördüncü kattaki dairenin balkonunda otururken dengesini kaybederek düştü.

Ağaçlık alana düşen Bazaroğlu'nun yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yola çıkarıldı.

SEDYEDEKİ OĞLUNA SARILDI

Oğlunun yüksekten düştüğünü duyarak olay yerine gelen anneyi yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Oğlunun hayatta olduğunu gören anne, sedyedeki oğluna sarıldı. Yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

"ONU AĞAÇLAR KURTARDI"

Görgü tanığı Nurcan Sağlam "Eşimle yukarıda balkonda oturuyorduk. Bir ses duyduk. Biz ağaç kesiliyor zannettik. Bir kadın ve adam 'Yardım edin' diye bağırdı. Biz de yardıma koştuk. Baktık ki adam 4. kattan düşmüş. Sağlık ekiplerini olay yerine götürdüm. Onu ağaçlar kurtardı. Ağaçlar olmasa başka şeyler olabilirdi" dedi.

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İstanbul'da korkunç olay! Oğlunu görünce ağladı!
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