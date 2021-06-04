İstanbul'da kumar baskını

İstanbul Kartal Topselvi Mahallesi'nde bulunan iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Dün saat 22.45'te iş yerine giden ekipler, içeride toplam 15 kişinin olduğunu, 7 kişinin iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığını ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit etti. Koronavirüs tedbirlerine uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira, kumar oynayan 7 kişiye 9 bin 352 lira, iş yeri sahibine de 5 bin lira olmak üzere toplam 66 bin 608 lira idari para cezası işlemi uygulandı. İş yerinin faaliyetlerine de son verildiği belirtildi.