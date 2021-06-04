İstiklal Marşı yarışmasında, ödüller sahiplerini buldu

Açılış konuşmasını yapan Başkan Mehmet Canpolat, en iyi yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğu mantığıyla çalıştıklarını söyledi.

Başkan Canpolat, "Asli görevlerimizin yanında gerek sosyal belediyecilik, gerek bilimsel ve kültürel faaliyetlerimiz olsun bizimle birlikte ortak çalışan milli eğitim camiamız ki başta müdürlerimiz olmak üzere hocalarımızla ve öğrencilerimizle hareket etmeye devam ediyoruz. Bizler de elimizden geldiği kadarıyla her türlü şekilde öğrencilerimizin gerek kırtasiye desteğinde, gerek okullarımızın mevzuat çerçevesi dahilinde eksiklerinin onarımlarının giderilmesi konusunda sürekli müdürlerimizle bu şekilde irtibat halindeyiz. Yazılı ve görsel kitaplarla fasiküller ile sınavlarla dershanelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Daha birçok geliştirdiğimiz ortak hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerimizin olduğunu ifade etmek isterim" dedi. Haliliye Belediyesinin eğitimin her alanında yanlarında olduklarının altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, İstiklal Marşı gibi önemli bir konuda da yapılan etkinliğin anlamlı ve yerinde olduğunu vurgulayarak Başkan Canpolat'a teşekkür etti.





Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri taktim edildi. Düzyazı kategorisinde; Hayat Çoban 1'inci, Emine Çakmak 2'nci, Nehir Nisa Karagöz 3'üncü, Rabia Kübra Kılıç ise 4'üncü oldu. Öykü kategorisinde; Harun Çakmaklı 1'inci, Elif Çelik 2'nci, Ceren Arslan 3'üncü, Elanur Güneş ise 4'üncü oldu. Resim kategorisinde; Adalet Bereket 1'inci, Çağan Özağaç, 2'nci, Ecemsu Cabar 3'üncü, Lian Cebin ise 4'üncü oldu.



Yarışmanın birincilerine cumhuriyet altını, ikincilerine yarım altın, üçüncülere çeyrek altın, dördüncülere ise 3 adet gram altın hediye edildi. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitime katkılarından ötürü Haliliye Belediyesi'ne kandaki nabız ve oksijen değerlerini ölçebilen "Göbeklitepe" robotu hediye etti. Başkan Canpolat, gençlerin teknolojik anlamada çağa ayak uydurmalarının ve üretim yapmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.