Kadıköy'de polisi bıçaklayan zanlıya müebbet istendi!

Öte yandan Esertaş'tan şikayetçi olduğunu söyleyen Özbek asıllı Ruslanbek Rajabov, bir süre sonra şikâyetinden vazgeçti. Rajabov, kendisini darp eden kişiyi ise teşhis edemediğini öne sürerken Şahal'ın avukatları, kurye Rajabov'un çalışma izninin ve ehliyetinin olmadığını tespit etti.