Kadına şiddete meydan dayağı

İstanbul Beylikdüzü'nde iki çocuğunun gözleri önünde eşine şiddet uygulayan yabancı koca, çevredekilerin hışmına uğradı. İddiaya göre; restoranda yemek yiyen yabancı aile evlerine dönmek üzere dışarıya yöneldi. Karı-koca arasında tartışma yaşandı. Kontrolünü kaybeden koca, iki çocuğunun gözü önünde eşine saldırdı. Kadın, tekme ve yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Görgü tanığı genç, saldırgan kocayı sakinleştirmek istedi. Ancak şüpheli, gence de saldırdı. Bunun üzerine çevredekiler, saldırgana meydan dayağı attı. Darp edilen koca, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Polis ihbar üzerine inceleme başlattı.