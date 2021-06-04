Katliam gibi kaza

Sivas'ın Gölova ilçesinde şerit ihlali sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı. 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği kaza, Sivas-Erzincan Karayolu'nun Gölova ilçesi Çataklı Köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan İstanbul'a giden Özgür Görünüş'ün kullandığı otomobil ile Hamza Çelik'in kullandığı ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu hurdaya dönen araçlarda sıkışan cesetler itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada ticari araçta bulunan sürücü Hamza Çelik (63) ile Gökmen Gündoğdu (36), Edanur Çelik (10), Necla Dündar (30), Hasret Çelik (76) ve Burak Efe Dündar (10) ile otomobilde bulunan sürücü Özgür Görünüş (31), eşi Rabia Görünüş (18) ve bebekleri Ali Baran Görünüş (1) hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan cesetler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazanın Özgür Görünüş'ün şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirlendi.Ticari araçta yaşamını yitiren Hamza Çelik ile eşi Hasret Çelik'in, kızları Necla Dündar ve torunları ile birlikte İstanbul'dan memleketleri Ağrı'nın Eleşkrit ilçesine gittikleri belirlendi. Van nüfusuna kayıtlı olan Özgür ve Rabia Görünüş çiftinin ise 3 yıl önce evlendiği ve İstanbul Esenyurt'ta yaşadıkları ifade edildi. Rabia Görünüş'ün, 6 aylık hamile olduğu belirtildi. Özgür-Rabia Görünüş çiftinin, 1 yaşındaki oğulları Ali Baran ile tatil için memleketleri Van'a geldikleri, dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden çocukların olay yerinde etrafa saçılan oyuncakları ise yürekleri burktu.