Kırmızı Oda son bölüm izle! Mitra, öğrendiği o gerçekle yıkılıyor

Kırmızı Oda 40. bölümle, TV8 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Kırmızı Oda son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
TV8 ile Kırmızı Oda son bölüm izleme linki ve 40. bölüm özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link vasıtasıyla Kırmızı Oda 40. bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…
Mehmet Miço geri döndü!
Kırmızı Oda'nın 40. Bölümünde; Mitra (Melisa Aslı Pamuk) Zafer'in Vahit'in oğlu olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Doktor Hanım çaresizlik içinde Mitra için bir çözüm arar.
Zafer (Yiğit Özşener), Mitra'nın kendisini restoranda bırakıp gitmesine hayıflanıp suçu kendinde ararken, babası Vahit'in (Uğur Yücel) Doktor Hanım'a yazdığı duygu yüklü veda mektubunu da ona teslim eder.
Sadi (Erkan Petekkaya), Azra ile ilişkilerinden ötürü Hamdi Baba ile arası bozulunca yeniden sokaklara döndüğünü Doktor Hanım'la paylaşırken, Sadi'nin hayatında Miço ile ilgili beklenmedik bir gelişme meydana gelir.