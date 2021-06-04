Kısıtlamada masaj keyfine ceza! Hepsi mühürlenecek!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çorlu ilçesinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetiminde, bazı masaj salonlarının pandemi tedbirlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiğini belirledi.