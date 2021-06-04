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Giriş Tarihi: 4.6.2021 13:54 Son Güncelleme: 4.6.2021 14:06

Kısıtlamada masaj keyfine ceza! Hepsi mühürlenecek!

DHA
Kısıtlamada masaj keyfine ceza! Hepsi mühürlenecek!

'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Kısıtlamayı ihlal ederek faaliyet gösterdiği belirlenen masaj solanlarına baskın yapıldı. 14 kişiye 44 bin 100 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çorlu ilçesinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetiminde, bazı masaj salonlarının pandemi tedbirlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiğini belirledi.

İş yerlerinde yapılan kontrollerde görevli 6 çalışanın hijyen belgesi, 2 çalışanın kimlik bildiriminin ve 1 çalışanın masörlük belgesi olmadığı tespit edildi.

İş yerlerinde masaj yapan ve yaptıran 14 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 44 bin 100 lira ceza uygulandı.

Masaj salonlarının mühürlenmesi için ise çalışma başlatıldı.

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Kısıtlamada masaj keyfine ceza! Hepsi mühürlenecek!
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