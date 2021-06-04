Köpek tecavüzcüsü olduğu iddia edilen şahıs serbest

Tuzla'da duyma ve konuşma engelli Ercan Öztürk (43) iddiaya göre sosyal medya hesabından yaklaşık 2 yıl önce, çıplak bir videosunu ve bir sokak köpeğine tecavüz eden yüzü görünmeyen bir kişinin videosunu yayınladı. Görüntüleri bir sosyal medya kullanıcısı farkedince olay hızlı bir şekilde yayıldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ OLUNCA

Tepkilerin büyümesi üzerine Ercan Öztürk'e ait olduğu iddia edilen videolar, sosyal medya hesabından silinirken birçok hayvan severin tepkisi üzerine Ercan Öztürk bulunduğu ikametinden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Öztürk işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

'VİDEODAKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM'

Adliyeye getirilen Ercan Öztürk, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunda kendisine iftira atıldığını, videodaki kişinin kendisi olmadığını belirterek, "Sosyal medyada bir köpeğe istismarda bulunma anına ilişkin bir video paylaşıldığını ve videodaki kişinin ben olduğumu iddiaları etmeleri üzerine bu videodan haberdar oldum. İstismar anına ilişkin videodaki kişi ben değilim. Zaten videodaki kişinin yüzü de görünmüyor." ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sorgusunun devamında Öztürk, "Diğer videoda ise çıplak bir şekilde görünen kişi ise benim. Bu videoda köpeğe istismar edildiğine ilişkin bir veri yoktur. Ben Süleyman Y. ile Kaynarcada aynı evde bir süre birlikte yaşadık. Yaklaşık 2 yıl önce Süleyman Yıldız ben uyurken benim telefonumu alıp telefonumda bulunan müstehcen bir görüntüyü sosyal medyada paylaşmış. Süleyman Y. her iki videoyu da yayınlayarak bana iftira atmaktadır. Köpeği istismar eden kişi ben değilim. Diğer videoyu da Süleyman Y. bilgim ve iznim dışında telefonumdan alarak yayınlamıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Ercan Öztürk mahkemedeki sorgusunun ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.