KPSS başvuruları ne zaman sona erecek? KPSS başvurusu ne zaman bitiyor? KPSS başvuru ücreti ve son başvuru tarihi!

Milyonlarca adayın girmeye hazırlandığı KPSS için başvuru süreci 28 Mayıs tarihinde başladı. Başvurusunu henüz tamamlamayan adaylar, KPSS başvuruları ne zaman sona erecek, son başvuru tarihi ne diye araştırıyor. İşte KPSS başvurusu ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı, KPSS başvuru ücreti ve sınav hakkında merak edilenler.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Ağustos ayının ilk haftası düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvurular 28 Mayıs tarihinde başlamıştı. Başvuru işlemlerinin tamamlanması ve sınav ücretlerinin yatırılması için son gün sınav takviminde 14 Haziran olarak belirtildi. Başvuru ücretleri 14 Haziran 23:59'a kadar yatırılmadığı takdirde başvurular geçersiz sayılacak.