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Giriş Tarihi: 4.6.2021 11:59

ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. Gününde idrak edilen ve dört gün boyunca Müslüman alemi tarafından kutlanan 2021 başlangıç tarihi için geri sayım başladı. Her sene Mekke’de hac farizasını ifa ettikleri vakit olan ve İslam’ın beş şartından kurban kesmek ibadetinin gerçekleştiği bu mübarek tarihe sayılı günler kala “Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi tarihte idrak edilecek?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte ile Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi…

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanan takvime göre dört gün sürecek bayramın tarihleri de duyuruldu. İslamiyet açısından büyük öneme sahip olan bu bayramın adı, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi tarihte idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı başlangıç tarihi ve tüm detaylar…

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Bu yıl Kurban Bayramı'ndan sonra hangi dini günler olduğu da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte dini günler takvimine göre 2021 yılının ikinci yarısında yer alan dini günler:

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar

KURBAN BAYRAMI BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı Salı günü başlayıp Cuma günü son buluyor ve bu günler resmi tatil kabul ediliyor.. Pazartesi ise Arefe günü olup çalışanlar yarım gün izinli sayılıyor. Bu yarım günün yıllık izinden düşülmesi ya da resmi makamlarca tam gün tatil ilan edilmesi halinde bayramın öncesinde ve sonrasında bulunan haftasonları da tatile dahil edilecek ve Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

2021 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Vatandaş bu yılki kurbanlık fiyatları hakkında pazar araştırması yaparken üreticiler bu yıl yüzde 20 oranında bir zam beklendiğini belirtti. Buna göre, kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatlarının 12 bin ila 40 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.

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Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?
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