KURBAN BAYRAMI BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı Salı günü başlayıp Cuma günü son buluyor ve bu günler resmi tatil kabul ediliyor.. Pazartesi ise Arefe günü olup çalışanlar yarım gün izinli sayılıyor. Bu yarım günün yıllık izinden düşülmesi ya da resmi makamlarca tam gün tatil ilan edilmesi halinde bayramın öncesinde ve sonrasında bulunan haftasonları da tatile dahil edilecek ve Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

2021 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Vatandaş bu yılki kurbanlık fiyatları hakkında pazar araştırması yaparken üreticiler bu yıl yüzde 20 oranında bir zam beklendiğini belirtti. Buna göre, kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatlarının 12 bin ila 40 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.