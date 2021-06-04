Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanan takvime göre dört gün sürecek bayramın tarihleri de duyuruldu. İslamiyet açısından büyük öneme sahip olan bu bayramın adı, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi tarihte idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı başlangıç tarihi ve tüm detaylar…
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Bu yıl Kurban Bayramı'ndan sonra hangi dini günler olduğu da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte dini günler takvimine göre 2021 yılının ikinci yarısında yer alan dini günler:
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar
KURBAN BAYRAMI BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı Salı günü başlayıp Cuma günü son buluyor ve bu günler resmi tatil kabul ediliyor.. Pazartesi ise Arefe günü olup çalışanlar yarım gün izinli sayılıyor. Bu yarım günün yıllık izinden düşülmesi ya da resmi makamlarca tam gün tatil ilan edilmesi halinde bayramın öncesinde ve sonrasında bulunan haftasonları da tatile dahil edilecek ve Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.
2021 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
Vatandaş bu yılki kurbanlık fiyatları hakkında pazar araştırması yaparken üreticiler bu yıl yüzde 20 oranında bir zam beklendiğini belirtti. Buna göre, kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatlarının 12 bin ila 40 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.