Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza

Alınan bilgiye göre, Edirne istikametine seyir haline olan 34 ATF 486 plakalı tır, sürücüsünün Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye sapağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.