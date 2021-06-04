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Giriş Tarihi: 4.6.2021 16:27 Son Güncelleme: 4.6.2021 16:28

'nda kaza

AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza

Ümraniye'de, üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Edirne istikametine seyir haline olan 34 ATF 486 plakalı tır, sürücüsünün Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye sapağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafiği kontrollü olarak sağlarken, kaza yapan tırın olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza
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