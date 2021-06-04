LGS için sokağa çıkma yasağı sınav düzenlemesi: Sokağa çıkma yasağında sınava girecekler ve yakınları yasaktan muaf mı? Anne ve babalar kısıtlamadan muaf mı?

Pazar günü LGS'ye girecek olan milyonlarca öğrenci, LGS için sokağa çıkma yasağı sınav düzenlemesi hakkında araştırma yapıyor. Adayların en çok merak ettiği konuların başında sokağa çıkma yasağında sınava girecekler ve yakınları yasaktan muaf mı, anne ve babalar kısıtlamadan muaf mı soruları yer alıyor. İşte LGS hakkında merak edilenler.

LGS'YE GİRECEKLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

Liselere Geçiş Sınavı gibi merkezi sınavlar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede yer aldı. Genelgede, merkezi sınavlara girenler, sınava girenlerin refakatçileri ve sınav merkezlerinde çalışanların yasaklardan muaf tutulduğu belirtildi.