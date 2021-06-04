LGS için sokağa çıkma yasağı sınav düzenlemesi: Sokağa çıkma yasağında sınava girecekler ve yakınları yasaktan muaf mı? Anne ve babalar kısıtlamadan muaf mı?

Pazar günü LGS'ye girecek olan milyonlarca öğrenci, LGS için sokağa çıkma yasağı sınav düzenlemesi hakkında araştırma yapıyor. Adayların en çok merak ettiği konuların başında sokağa çıkma yasağında sınava girecekler ve yakınları yasaktan muaf mı, anne ve babalar kısıtlamadan muaf mı soruları yer alıyor. İşte LGS hakkında merak edilenler.
LGS'YE GİRECEKLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?
Liselere Geçiş Sınavı gibi merkezi sınavlar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede yer aldı. Genelgede, merkezi sınavlara girenler, sınava girenlerin refakatçileri ve sınav merkezlerinde çalışanların yasaklardan muaf tutulduğu belirtildi.
LGS REFAKATÇİLERİ YASAKTAN MUAF MI?
Genelgede, tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 6 Haziran günü için sınava girenlerin, refakatçilerin ve sınav merkezlerinde çalışanların yasaktan muaf tutulacağı belirtildi. Sınava ilişkin alınan kararlar şu şekilde:
Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi 10.00-16.00 saatleri arasında, 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.
07:00-15:00 SAATLERİ ARASI YASAKTAN MUAF TUTULACAKLAR
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak. Valiler ve kaymakamlarca, sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınacak.
OKUL ÇEVRELERİNDE GÜRÜLTÜYE İZİN VERİLMEYECEK
Kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulması önlenecek. Sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilecek. Vali ve kaymakamlarca belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, mağduriyete neden olunmayacak ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek.