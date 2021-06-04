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Giriş Tarihi: 4.6.2021 13:35

Lüks rezidansta satıyorlardı! Zehirlerle suçüstü yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Lüks rezidansta satıyorlardı! Zehirlerle suçüstü yakalandılar

’da lüks bir rezidansta uyuşturucu madde satan iki şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul Polisi; Şişli'de lüks bir rezidansta uyuşturucu madde satışı yapan yabancı uyruklu A.A. ile K.H. isimli kişiyi yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda; 12 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 15.71 gram Esrar maddesi, 8.27 gram Kokain maddesi, 104.71 gram Marihuana maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 910 lira, altı bin 325 dolar, bin 200 euro ve 10 bin Lübnan Lirası ele geçirildi. A.A. isimli şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Lüks rezidansta satıyorlardı! Zehirlerle suçüstü yakalandılar
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