Lüks rezidansta satıyorlardı! Zehirlerle suçüstü yakalandılar

İstanbul Polisi; Şişli'de lüks bir rezidansta uyuşturucu madde satışı yapan yabancı uyruklu A.A. ile K.H. isimli kişiyi yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda; 12 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 15.71 gram Esrar maddesi, 8.27 gram Kokain maddesi, 104.71 gram Marihuana maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 910 lira, altı bin 325 dolar, bin 200 euro ve 10 bin Lübnan Lirası ele geçirildi. A.A. isimli şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.