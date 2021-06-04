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Giriş Tarihi: 4.6.2021 23:01

'da takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

AA
Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

'nın Salihli ilçesinde takla atan otomobilden fırlayan ve karşı yönden gelen başka bir otomobilin çarptığı sürücü yaşamını yitirdi.

Ali Yalçıner'in kullandığı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Salihli geçişindeki Ödemiş Kavşağı'nda kontrolden çıkarak savruldu ve takla atarak karşı şeride geçti.

CAMDAN YOLA FIRLADI

Bu sırada otomobilin camından yola fırlayan sürücü Yalçıner'e karşı yönden gelen H.K.S.'nin idaresindeki otomobil çarptı. Çevredekilerin çağrısıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ali Yalçıner'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yalçıner'in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü
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