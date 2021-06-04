Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

Ali Yalçıner'in kullandığı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Salihli geçişindeki Ödemiş Kavşağı'nda kontrolden çıkarak savruldu ve takla atarak karşı şeride geçti.

CAMDAN YOLA FIRLADI

Bu sırada otomobilin camından yola fırlayan sürücü Yalçıner'e karşı yönden gelen H.K.S.'nin idaresindeki otomobil çarptı. Çevredekilerin çağrısıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.