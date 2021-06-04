Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

Ali Yalçıner'in kullandığı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Salihli geçişindeki Ödemiş Kavşağı'nda kontrolden çıkarak savruldu ve takla atarak karşı şeride geçti.
CAMDAN YOLA FIRLADI
Bu sırada otomobilin camından yola fırlayan sürücü Yalçıner'e karşı yönden gelen H.K.S.'nin idaresindeki otomobil çarptı. Çevredekilerin çağrısıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ali Yalçıner'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yalçıner'in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.