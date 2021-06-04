Mimarlık bölümü öğrencileri Sur’larda uygulamalı ders işledi

Büyükşehir Belediyesi'nin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Sur'larının gelecek nesillere aktarılmak amacıyla başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, akademisyen ve öğrencileri, Sur ilçesinde restorasyon çalışmalarının sürdüğü alana teknik gezi düzenleyerek görevlilerden bilgi aldı. Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emine Ekinci Dağtekin, düzenlenen gezinin uygulama açısından öğrencilerine çok yarar sağladığını söyledi.

ÖĞRENCİLERE UYGULAMA TEKNİĞİ AÇISINDAN YARARI OLACAK

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Sur'larda yürütülen çalışmaları çok başarılı bulduğunu belirten Dağtekin, rölöve dersi kapsamında Sur'larda devam eden onarımları yerinde görmek ve gözlemlemek üzere ziyarette bulunduklarını ifade etti.

Dağtekin, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin denetimi kontrolü altında yapılan çalışmaların öğrencilerimize özellikle uygulama açısından çok yarar sağlayacağını düşünüyorum. Diyarbakır bazalt taşından yapılan ve uygulamalarda da özellikle yöresel yapım tekniklerinin ortaya çıktığı yapının özgünlüğünü bozmayacak şekilde yapıya aykırı eklerin temizlendiğini gördük. Bu çalışmanın devam etmesi bütün Sur'ları kapsayacak şekilde geleceğe aktarılması için çok değerli buluyoruz.Bu çalışmalara destek olan Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz."

"ÖĞRENDİĞİMİZ BİLGİLERİN FAYDASINI GÖRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinden Gizem Şahin, ziyaretle Sur'ların tarihi ve yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıklarını dile getirdi.

Dersin uygulamalı olması nedeniyle restorasyon yöntemlerini öğrenme şansı yakaladıklarını vurgulayan Şahin, kent açısından önemli bir yere sahip olan Sur'larda çalışma yürüten herkese teşekkür etti.

Öğrencilerden İrfan Korkut, şunları dile getirdi:

"Teknik gezi kapsamında şu anki yapıların faal olan şantiyelerde tarihi yapıların ve yapılarının geçmişten günümüze nasıl geldiğini ve yapılan çalışmaların nasıl işlediğini öğrendik. Bu yapıların onarımı, geliştirilmesi ve ileriki tarihlerde nasıl aktarılacağı yönünde bilgiler aldık. Öğrendiğimiz bilgilerin faydasını göreceğimize inanıyorum."

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Şilan Sincar,restorasyon çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği ile ilgili önemli bilgiler edindiğini söyledi.

Gezinin kendisi açısından oldukça faydalı geçtiğini ifade eden Sincar, restorasyon çalışmalarının nasıl yapılmasıyla ilgili bilgiler aldıklarını ve yapılan teknik gezinin 4. sınıfta alacakları restorasyon projesi dersine katkısının olduğunu belirtti.

Öğrencilerden Abdullah Şahinoğlu, teknik geziyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Roma ve Selçuklu döneminden kalan Sur'ların nasıl restore edilmesi ve tarihi dokunun nasıl korunması gerektiği hakkında çeşitli bilgiler edindik. Umarım biz de bu öğrendiğimiz bilgileri ilerleyen süreçlerde kendi alanımızda geliştirerek ülkemize ve şehrimize faydalı bireyler oluruz."