Minikler, Sarı’yı ‘Çevre Dostu Başkan’ ilan etti!

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Özkan Kaya, Müdür Yardımcısı Osman Tok, Çevre Yönetimi Şube Müdürü Sevim Söküt, kurum çalışanları ve minik öğrenciler, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı makamında ziyaret ederek, çiçek takdim ettiler. Başkan Sarı ile bir süre sohbet eden Minik öğrenciler kendisini 'Çevreci Dostu Başkan' ilan ettiler.





'ÇEVRECİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE HİZMET EDİYORUZ'



Geleceğin teminatı çocuklara çevre bilinci ve doğa sevgisini aşılamanın asli görevler arasında yer aldığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı konuşmasında şunları kaydetti;



"Bu konuda hepimiz üstümüze düşeni yerine getirmeliyiz. Amasya Belediyesi olarak bizler doğa dostu ve çevreci belediyecilik anlayışı ile hizmet ediyoruz. Çevremiz, sokaklarımız, caddelerimiz her daim temiz ve yeşil... Yaşanabilir bir şehir ve gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak için biz gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerimizden de çevremizi temiz tutma, koruma ve sorumlulukları konusunda duyarlılık bekliyoruz. Yaşadığımız bu güzel şehre karşı hassasiyet göstermek önemli bir vatan borcudur. Vatansever olmak sadece söylemle olmaz, fiiliyatla, vatanımıza olan görevlerimizi yerine getirmekle olur. Tüm hemşehrilerimizin bu hassasiyetle yaşamalarını diliyorum ve bu vesileyle çevre günlerini kutluyorum. Çevre günü sebebiyle bizleri Çevreci Başkan olarak onure eden misafirlerimize teşekkür ediyor, 5 Haziran Dünya Çevre Günlerini kutluyorum" dedi.