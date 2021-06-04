Müsilaj ya da halk arasında bilinen adıyla deniz salyası, yaklaşık 3 aydır İstanbul'un sahil kesimleri, Adalar, Gebze, Tekirdağ, Erdek, Yalova, Gemlik, Mudanya, Gelibolu başta olmak üzere Marmara Denizi'nin büyük kısmını tehdit ediyor. Pek çok vatandaş, müsilaj ne demek, neden tehlikeli, müsilaj (deniz salyası) zehirli mi, insana zarar verir mi gibi sorulara yanıt ararken; Caddebostan, Dragos, Suadiye, Bostancı ve Küçükyalı sahillerinde kıyı şeridinde tabakalar oluşturan ve kötü kokuya sebep olan müsilaj, lodosun da etkisiyle Kadıköy'deki Kurbağalıdere'ye kadar ulaştı. Deniz salyası (müsilaj) nedir, nasıl oluşur ve nasıl geçer sorusuna uzmanların açıklamalarıyla haberimizde yanıt verdik.

MÜSİLAJ NEDİR?

Pek çok bitki türünün ve bazı mikroorganizmaların ürettiği kalın ve yapışkan bir maddedir. Denizlerde oluşan müsilaj ise mikroorganizma sayısındaki artışa bağlı olarak meydana gelir. Organik bir oluşum olan deniz salyası (müsilaj) hızla yayılan, saran bir dokuya sahiptir.