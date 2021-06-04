Müsilaj ya da halk arasında bilinen adıyla deniz salyası, yaklaşık 3 aydır İstanbul'un sahil kesimleri, Adalar, Gebze, Tekirdağ, Erdek, Yalova, Gemlik, Mudanya, Gelibolu başta olmak üzere Marmara Denizi'nin büyük kısmını tehdit ediyor. Pek çok vatandaş, müsilaj ne demek, neden tehlikeli, müsilaj (deniz salyası) zehirli mi, insana zarar verir mi gibi sorulara yanıt ararken; Caddebostan, Dragos, Suadiye, Bostancı ve Küçükyalı sahillerinde kıyı şeridinde tabakalar oluşturan ve kötü kokuya sebep olan müsilaj, lodosun da etkisiyle Kadıköy'deki Kurbağalıdere'ye kadar ulaştı. Deniz salyası (müsilaj) nedir, nasıl oluşur ve nasıl geçer sorusuna uzmanların açıklamalarıyla haberimizde yanıt verdik.
MÜSİLAJ NEDİR?
Pek çok bitki türünün ve bazı mikroorganizmaların ürettiği kalın ve yapışkan bir maddedir. Denizlerde oluşan müsilaj ise mikroorganizma sayısındaki artışa bağlı olarak meydana gelir. Organik bir oluşum olan deniz salyası (müsilaj) hızla yayılan, saran bir dokuya sahiptir.
MÜSİLAJ NASIL OLUŞUR?
Denizdeki mikroorganizma sayısı artış gösterdiğinde ortama organik bileşikler salgılar. Bu bileşikler, suyla temas edince şişer ve gözle görünür hale gelir. Böylece deniz salyası ortaya çıkar. Bunun için suyun sıcaklığı son derece önemlidir.
DENİZ SALYASI NEDEN OLUR?
Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, deniz suyu sıcaklığının artışı ve denizin durgunlaşmasıyla birlikte dönem dönem karşılaşılan bir durumdur. Müsilaj oluşumunda deniz suyuna karışan sanayii atıklarının, iyi arıtılmadan suya karışan kimyasal atıkların, doğrudan denize dökülen kanalizasyonların rolü önemlidir. Çünkü deniz salyasının temel ihtiyaçları yüksek seviyede azot, fosfat ve deniz sıcaklığıdır ve atıklar bunları büyük ölçüde karşılar. Ayrıca denizdeki gelgitlerin ve akıntının azalması da müsilaja yol açar. Çünkü durgun suda bakterilerin tutunması daha mümkündür.
DENİZ SALYASI ZARARLARI NELER?
Yapışkan bir dokuya sahip olan müsilaj, deniz yüzeyinde ve tabanında perde misali yayılarak deniz canlılarını balık ağı misali içine hapseder. Böylece hapsettiği canlıların ve yumurtaların yaşamasına engel olur. Denizdeki hayvansal besin olan zooplanktonu da içine hapsettiği için larvaların beslenmesini engeller. Deniz yüzeyini ve deniz tabanındaki otların üstünü kapladığı için dipteki midye, istiridye, tunikat gibi canlı türlerinin ışıkla temasını keserek beslenmelerini ve solunumlarını engeller. Bu durum denizdeki canlı çeşitliliğini ciddi oranda etkiler.
DENİZ SALYASI İNSANA ZARAR VERİR Mİ?
Müsilaj zehirli değildir ancak insana zararı dolaylı yoldan olmaktadır. Balıkçılar, ağlara takılan müsilaj nedeniyle avlanamadıkları için av sezonu müsilajdan büyük oranda etkilenir. Ayrıca müsilajlı denizden toplanan balıklara deniz salyası kokusu sindiği için bu dönemde balık satışlarında azalma görülmektedir. Ayrıca yarattığı kötü koku ve görüntü sebebiyle de dolaylı yoldan insanlara zararı mevcuttur.
MÜSİLAJ NASIL TEMİZLENİR?
Müsilajın temizlenmesi için en önemli şart rüzgardır. Rüzgar oluşumu denizdeki gelgitleri arttırdığı için müsilaj da dağılarak kaybolmaktadır. Müsilajın ağlarla toplanması da kısa vadeli bir çözümdür. Daha kalıcı çözümler için, Marmara Denizi'nin çeşitli noktalarında yapılan araştırmalar neticesinde, müsilaj problemine çözüm bulmak üzere bir çalıştay düzenleniyor.