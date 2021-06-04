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Giriş Tarihi: 4.6.2021 21:02

"Ölü doğdu" denilen aranıyor

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ölü doğdu denilen bebek aranıyor

’te korkunç bir olay yaşandı. Dokuz aylık hamile olan T.A. isimli kadın, bebeğinin ölü olarak dünyaya geldiğini bu nedenle de çöpe attığını iddia etti. Skandal olay aile sağlık merkezinde çalışan hemşirenin dikkatliyle ortaya çıktı. İhbar üzerine inceleme başlatan ekipleri T.A.’nın çöpe attım dediği alanı taradı ancak bebeğin cansız bedenine ulaşamadı. Şüpheli kadın gözaltına alınırken, polisin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Skandal olayın adresi Pendik ilçesine bağlı Kurtköy Mahallesi Üstün Sokak oldu. İddiaya göre 9 aylık hamile olan T.A., doğum öncesi süreçte sıkça aile sağlık merkezine gidip kontrollerini yaptırıyordu. Aile sağlık merkezinde çalışan bir hemşire, geçtiğimiz günlerde hamilelik durumunu öğrenmek için T.A.'yı aradı. Kontrol İçin sağlık merkezine çağırdı.

BEBEĞİ ÇÖPE ATTIM

T.A.'nın yalnız başına geldiğini gören hemşire, bebeğin nerede olduğunu sordu ve şoke eden o cevabı aldı. T.A. bebeğininin ölü olarak dünyaya geldiğini ve bu sebeple de onu çöpe attığını söyledi. Hemşire, T.A.'nın skandal sözlerinin ardından polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, skandal ifadelerin ardından şüpheli kadını gözaltına alırken çevrede ise arama çalışmaları başlattı. T.A.'nın çöpe attım dediği alanda inceleme gerçekleştiren polis ekipleri bebeğin cansız bedenine ulaşamadı.

SERBEST BIRAKILDI

Bebeğini çöpe attığını ifade eden anne T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis bebeğin çöp toplama merkezine mi gittiğini ya da başka birine mi verildiğini araştırıyor.

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"Ölü doğdu" denilen bebek aranıyor
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