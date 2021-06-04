Önce kola döktü, sonra rafları boşalttı

Bağcılar Sancaktepe Mahallesi Çarşı caddesinde bulunan ve yan yana olan iki kuyumcu dükkanının duvarını delen hırsızlar içeri girip 232 bin liralık para ve ziynet eşyasını alıp kaçtı. Gece saatlerinde yaşanan hırsızlık olayından sonra iş yerine gelen kuyumcular şoku yaşadı. Alarm sistemi çalışmadan kapıdan değil duvarı delip giren hırsızlar içeride ne varsa alıp götürmüşlerdi. Durum hemen polise haber verildi.

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken 3 gün önce Esenyurt'ta bir market soyuldu. Market kameralarına yansıyan soygun anında, hırsızlar sigara raflarına önce litrelerce kola döktü. Ardından rafta ne kadar sigara varsa alıp kaçtı.

İddiaya göre olay yerinde delil bırakmamak için kola döktükleri raflardaki 60 bin liralık sigaraları alan hırsızlar ile kuyumcu soygununu yapanlar aynı kişilerdi. Kimlik tespiti yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliler Abdurrahman E. , Medeni Ç., Muhsin Ö. isimli şahısları gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, Abdurrahman E. ve Medeni Ç. isimli şahıslar tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi.