Oto galeride silah ticareti yapan 4 akraba gözaltına alındı

Esenyurt Polisi, ilçe sınırları içerisinde yer alan 4 oto galeri dükkanında ruhsatsız silah satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Konuya dair inceleme başlatan polis, iş yerlerini takibe aldı. Bahse konu adreslerde şüpheli giriş ve çıkışların gerçekleştiğini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. 4 iş yerine de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan arama çalışmalarında 7 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 145 adet mermi ele geçirildi.

AKRABA ÇIKTILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sırasında akraba oldukları ortaya çıktı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.