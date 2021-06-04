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Giriş Tarihi: 4.6.2021 13:50

Oto galeride silah ticareti yapan 4 akraba gözaltına alındı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Oto galeride silah ticareti yapan 4 akraba gözaltına alındı

’ta ruhsatsız silah ticareti yapıldığı tespit edilen 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda akraba olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız silah ve 145 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Polisi, ilçe sınırları içerisinde yer alan 4 oto galeri dükkanında ruhsatsız silah satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Konuya dair inceleme başlatan polis, iş yerlerini takibe aldı. Bahse konu adreslerde şüpheli giriş ve çıkışların gerçekleştiğini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. 4 iş yerine de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan arama çalışmalarında 7 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 145 adet mermi ele geçirildi.

AKRABA ÇIKTILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sırasında akraba oldukları ortaya çıktı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Oto galeride silah ticareti yapan 4 akraba gözaltına alındı
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