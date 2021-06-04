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Giriş Tarihi: 4.6.2021 13:51

Para ve ziynet eşyaları çalındı! Soyguncu “Bakıcı” çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Para ve ziynet eşyaları çalındı! Soyguncu “Bakıcı” çıktı

’da çalıştığı evi soyan bir bakıcı çaldığı paralarla ve ziynet eşyalarıyla yakalandı.

İstanbul Maltepe'de K.E. isimli kişinin evinde üç aydır "Bakıcı" olarak çalışan Türkmenistan uyruklu F.S., Zümrüt Evler Mahallesi'nde bulunan adresi soydu.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde paraları ve ziynet eşyalarını kendisinin aldığını ve yine Zümrüt Evler Mahallesi'nde bulunan başka bir adreste sakladığını itiraf etti.

Adreste yapılan aramalarda 20.5 gram altın, 54 çeyrek altın, iki Ata altını, yedi tam altın, 18 bilezik, 410 Euro, dört yüzük, bir çift küpe, bir Cumhuriyet Altını ve dört bileklik ele geçirildi. Şüpheli F.S. yasal işlemlerinin ardından "İkametten Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Para ve ziynet eşyaları çalındı! Soyguncu “Bakıcı” çıktı
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