Şehidin yakınları, 60 yıl sonra kabrini buldu

Rize'de yaşayan ve küçük yaşta anne- babasını kaybeden Fehmi Taşcı, 1959 yılında vatani görevini yapmak üzere geldiği Suriye sınırındaki Şanlıurfa Akçakale'de tezkeresine 3 ay kala apandisit patlaması sonucu 25 Mart 1961'de vefat ederek şehit olmuştu. Eşi de vefat etmiş olan Fehmi Taşcı'nın cenazesi, Şanlıurfa'da Bediüzzaman Mezarlığı'ndaki defin edilmişti. Fehmi Taşcı'nın naaşının nerede toprağa verildiğini bilmeyen akrabaları, yıllar sonra şehidin mezarını bulabilmek için iç İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.

Uzun yıllar mezar yerini öğrenemeyen Taşcı'nın yeğeni Günaydın Taşdemir, Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan kızı Tülay Taşdemir'den yardım istedi. Tülay Taşdemir, İçişleri Bakanlığından şehit Taşcı'nın kabrinin nerede olduğunu öğrenmek için girişimde bulundu.

Durumun Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne iletilmesinin ardından yapılan çalışma sonrası şehit Taşcı'nın mezarının Şanlıurfa Bediüzzaman Mezarlığı'ndaki askeri şehitlikte olduğu belirlendi.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, İçişleri Bakanlığı'nca konunun kendilerine iletilmesinin ardından şehidin kabrini hemen aramaya başladıklarını belirtti.

Yavuz, şehidin kabrinin yerinin belirlendiğini derhal aileye bildirdiklerini kaydederek; "Biz de çok mutlu olduk. Çünkü, şehidin yakınlarını biz de aramış ancak bulamamıştık." dedi.

60 yıl sonra şehit dayısının mezarına kavuşan Günaydın Taşdemir ve kızı Tülay Taşdemir gözyaşları içinde şehidin kabrini ziyaret ederek dua ettiler.