Kısıtlama olmayan saatlerde şehirler arası ulaşım serbest. Ancak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 22:00-05:00 saatleri arasında ve Pazar günü dışarı çıkmak yasak olduğu gibi şehirlerarası seyahat de yasak. Dolayısıyla, bu saatlerde seyahat etmesi gereken vatandaşlar, yol izni belgesi ve şehirlerarası seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusunun cevabını arıyor. Geçerli bir gerekçesi olup da seyahat esnasında ceza yemek istemeyenler, e-devlet seyahat izni nasıl alınır diye araştırıyor. İşte seyahat izin talebi oluşturma ekranı e-Devlet.
E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
E-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı üzerinden gerekli adımları doğru şekilde tamamlamak gerekir. Şehirlerarası seyahat yasağından muaf olabilmek için seyahat izin belgesi gerekiyor. Ancak bu belgeyi alabilmek için geçerli bir sebep ve zorunlu hal gösterilmesi gerekiyor. Belge için doldurulan formda bu gerekçe belirtilirken sahte beyanda bulunmak suçtur. Yolculuk esnasında güvenlik güçleri bu belgede gösterilen nedenin ispatını isteyebilir. Dolayısıyla belge hazırlanırken dürüst olunmalıdır.
YOL İZNİ BELGESİ NASIL ALINIR?
Seyahat izin belgesi E-Devlet üzerinden birkaç adımda kolayca çıkarılmaktadır. Aşağıdaki linke tıklayıp e-Devlet giriş bilgileriyle sisteme giriş yaptıktan sonra, ekranın sağ üstünde yer alan "yeni başvuru" butonuna tıklanır. Ardından başvuru türü kısmında "seyahat izin işlemleri" seçilir. Belge türü kısmında ise "65 yaş altı vatandaşlarımıza özel araç seyahat izin belgesi verilmesi" seçeneğine tıklanır. Üçüncü adımda, şuan bulunulan il seçilir ve devam edilir.
SEYAHAT İZİN TALEBİ OLUŞTURMA EKRANI E DEVLET
SEYAHAT İZNİ BELGESİ ALMA
Bu aşamada, iletişim bilgileri kontrol edilmeli ve hata varsa düzeltilmelidir. Sonraki açılan sayfada, başvurulacak kaymakamlık seçilir ve başvuru konusu yazılır. Başvuru konusuna ilişkin ölüm belgesi, sağlık raporu ve benzeri belge yüklenir. Bir dosya boyutu en fazla 1024 KB olabilir. Desteklenen Dosya Formatı: .pdf, .jpg, .png, .doc, .docx. Ve son adımda seyahat gerekçesi de belirtilerek başvuru onayı da tamamlandıktan sonra belge oluşturulur.
ALO 199 İLE ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZNİ OLUŞTURMA
ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin aynılarını telefon üzerinden sözlü talep ile gerçekleştirmenizi sağlar. 7/24 hizmette olan bu hat, internet kullanamayan vatandaşlar için hizmet vermektedir. Bu hattı aradığınızda operatör gerekli bilgileri talep ederek kısa süre içinde izin belgesini oluşturmaktadır.