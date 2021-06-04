Kısıtlama olmayan saatlerde şehirler arası ulaşım serbest. Ancak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 22:00-05:00 saatleri arasında ve Pazar günü dışarı çıkmak yasak olduğu gibi şehirlerarası seyahat de yasak. Dolayısıyla, bu saatlerde seyahat etmesi gereken vatandaşlar, yol izni belgesi ve şehirlerarası seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusunun cevabını arıyor. Geçerli bir gerekçesi olup da seyahat esnasında ceza yemek istemeyenler, e-devlet seyahat izni nasıl alınır diye araştırıyor. İşte seyahat izin talebi oluşturma ekranı e-Devlet.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı üzerinden gerekli adımları doğru şekilde tamamlamak gerekir. Şehirlerarası seyahat yasağından muaf olabilmek için seyahat izin belgesi gerekiyor. Ancak bu belgeyi alabilmek için geçerli bir sebep ve zorunlu hal gösterilmesi gerekiyor. Belge için doldurulan formda bu gerekçe belirtilirken sahte beyanda bulunmak suçtur. Yolculuk esnasında güvenlik güçleri bu belgede gösterilen nedenin ispatını isteyebilir. Dolayısıyla belge hazırlanırken dürüst olunmalıdır.