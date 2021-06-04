Silah kaçakçılığında 9 kişi adliyede

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan takip sonucu, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir gruba yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Kocaeli merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 22 tabanca, 16 şarjör, 892 tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 33 tüfek fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 kişi Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlandı. 2 Haziran günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ü ifadelerinin alınması sonrasında serbest bırakıldı. 9 kişi ise tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi.