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Giriş Tarihi: 4.6.2021 07:41 Son Güncelleme: 4.6.2021 07:41

Sinemalar açık mı, ? Sinema salonları açılacak mı, tarih belli oldu mu?

Sinemalar açık mı, sinema salonları ne zaman açılacak? Sinema salonları açılacak mı, tarih belli oldu mu?

Haziran ayı normalleşme süreci devam ederken sinema salonlarının açılış tarihi merak ediliyor. Kademeli normalleşmede yüzme havuzları, kafeler, restoranlar ve halı sahaların açılış tarihi gibi birçok konu 1 Haziran sonrasında kalmıştı. En son gerçekleşen Kabine Toplantısı’nda sinemalar, tiyatrolar ve konserler için kararlar alınmış , ne zaman açılacak sorusu yanıt bulmuştu. Son olarak konuya yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki ? 2021 Normalleşme takvimine göre sinema salonları açıldı mı, ne zaman açılacak?

Sinema salonları açılış tarihi şu günlerde binlerce kişinin gündemine geliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sinema, tiyatro ve konserlerin faaliyetleri durdurulmuştu. Kademeli normalleşmeye geçilince sinema salonları açıldı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte, sinemaların çalışma durumu ile ilgili değişiklik yaşandı. İşletme sahiplerini yakından ilgilendiren sinema salonlarının açılış tarihi ertelendi. Peki Sinema salonları açık mı? 2021 Normalleşme takvimine göre sinema salonları açıldı mı, ne zaman açılacak?

SİNEMA SALONLARI AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile kapalı olan sinema salonlarının açılacağı tarih, bu yerlerde kültürel faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların yoğun gündeminde oluyor. Bulaş riskinin yer aldığı yerlerden birisi olan sinemaların için açılma kararı, valiliklerden gelecek olan kararlar neticesiyle boyut kazanacak.

SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILDI MI?

En son Kabine'den çıkan karar ve genelgede yer alan detaylara göre 1 Haziran'a kadar kısıtlamalar sürecekti. Yayımlanan genelgeyle sinema salonlarının çalışma saatleri netleşmişti. Buna göre: Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdi.

SİNEMA SALONLARININ AÇILIŞI ERTELENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir süre daha devam etmesine karar verilerek sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının belirtildiği öne sürüldü.

Alınan kararlar doğrultusunda tiyatro ve sinemalar 1 Temmuz'a kadar kapalı olacak. 1 Temmuz sonrası tiyatro ve sinemalar için İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi ve Kabine toplantısı kararları beklenmeye devam edecek.

Konuya dair net bilgiler geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Sinemalar açık mı, sinema salonları ne zaman açılacak? Sinema salonları açılacak mı, tarih belli oldu mu?
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