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Giriş Tarihi: 4.6.2021 21:21

'de polisler her yeri didik didik aradı! Kadınlar KADES konusunda bilgilendirildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli'de polisler her yeri didik didik aradı! Kadınlar KADES konusunda bilgilendirildi

’de asayiş uygulamaları sonucu her sokak tutulup şüpheliler üzerinde geniş kapsamlı arama tarama yapıldı. Durdurulan araçlar didik didik aranırken bir şahıs üzerinde silah ve bıçak bulundu. Şahıs suç aletleri ile birlikte gözaltanı alındı.

Okmeydanı, Feriköy ve Kuştepe mahallelerinde asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan denetimleri yerinde takip etti. Ekipler, Okmeydanı ve Kuştepe'de iki sabit nokta oluşturduktan sonra ara sokaklarda ring ve yaya devriye denetimi yaptı. Denetimlerde mahallelerin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Bir kişinin yapılan üst aramasında silah ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişi, polis merkezine götürülerek adli işlem başlatıldı. Şişli bölgesinde denetimlerin sürekli olarak devam edeceği kaydedildi. Kadına yönelik şiddete engel olacak KADES uygulamaları Okmeydanı ve Ferikröy bölgelerinde kadın polisler tarafından vatandaşlara anlatıldı. Kadına yönelmik şiddeti önlemek için KADES'in faydaları kadınlara broşürlerle bilgilendirildi.

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Şişli'de polisler her yeri didik didik aradı! Kadınlar KADES konusunda bilgilendirildi
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