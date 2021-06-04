Sosyal mesafe ihlali ve kumardan ceza yediler! Tam 66 bin 352 lira!

İstanbul Polisi; Kartal İlçesi'ne bağlı Topselvi Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri içerisinde yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti.

Adreste yapılan kontrollerde; içeride 15 kişinin bulunduğu, yedi kişinin iskambil kağıtları ile yasa dışı kumar oynadıkları ve adreste sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi. 15 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 47 bin 250 lira, yasa dışı kumar oynayan yedi kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında dokuz bin 352 lira, iş yeri sahibine ise beş bin lira ceza kesildi. Adreste toplamda 66 bin 608 lira ceza kesildiği belirtildi.