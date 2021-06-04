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Giriş Tarihi: 4.6.2021 10:41

Suç makineleri adliyede

ABBAS ÇAKAR
Suç makineleri adliyede

Başiskele İlçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden, piyasa değer, 15 bin lira olan çeşitli malzemelerin çalınması ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan ve her biri çok sayıda suçtan sabıkalı 3 şüpheli, tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli Başiskele İlçesinde, 29 Mayıs 2021 günü meydana gelen olayda, bir iş yerinde piyasa değeri 15. 000 TL olan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, cep telefonu, projeksiyon cihazı, ısıtıcı ve çelik termos malzemelerinin çalınması ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi tespit ederek, önceki gün akşam saatlerinde düzenlediği operasyonda yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyonda yakalanan şüphelilerin ikametlerinde çalınan malzemelerde ele geçirilerek iş yeri sahibine teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 17 ayrı suçtan sabıkası bulunan A.E, 11 ayrı suçtan sabıkası bulunan A.C ve 14 ayrı suçtan sabıkalı S.S, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Suç makineleri adliyede
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