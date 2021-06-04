Sultanbeyli Kaymakamlığı’nın “Halk Eğitimi Kampanyasında” hedefi 90 bin kursiyer

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay tarafından 2017 yılında başlatılan "Halk Eğitimi Kampanyası" kapsamında Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezi'nde 31 Mart 2017 ile 4 Haziran 2021 tarihleri arasında toplam 80 bin 875 kursiyere ulaşıldı. Bu kursiyerlerden 59 bin 591 kişiye sertifikalarını aldı.

Koronavirüs salgını süresince de temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyularak Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezi'nde devem eden kurslarda 3 bin 232 kişiye eğitim verildi. Bu kursiyerlerin ise 2 bin 658'i sertifika almaya hak kazandı.

BİNLERCE KİŞİ OKUMA-YAZMA ÖĞRENDİ

Pandemi döneminde 7 bin 500 maske üretilen Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezi'nde binlerce kişi de okuma- yazma öğrendi. 2017-2021 yılları arasında okuma-yazma kurslarında 5 bin 845 kişi eğitim almış olup bu kursiyerlerden 2 bin 910'u okuma yazma öğrenerek sertifika almaya hak kazandı.

DESTEKLEME KURSLARIYLA GENÇLER ÜNİVERSİTELİ OLDU

2018-2021 yılları arasında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında 1.304 mezun öğrencimiz eğitim almış olup 624 öğrencimiz üniversiteye yerleştirildi.

Bu yıldan itibaren Haziran ayının ilk haftasının Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak kutlanacağını hatırlatan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay; "Bu kapsamda ilçemizde pandemi kurallarına riayet ederek birçok etkinlik organize ettik. Halk Eğitimi vatandaşlarımıza bilgi ve beceri kazandırma, istihdam kolaylığı sağlama, gelir getirme, unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nuru el sanatları canlandırma bakımından büyük önem taşımaktadır. Halk Eğitimi Kampanyası kapsamında ilçemizde 2017 ile 2021 arasında açtığımız kurslarda toplam 80 bin 875 kursiyere ulaştık. Hedefimiz 2021 yılı sonunda kursiyer sayımızı 90 bine ulaştırmak." dedi.