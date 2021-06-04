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Giriş Tarihi: 4.6.2021 15:11 Son Güncelleme: 4.6.2021 15:25

’ne büyük ilgi! Cemaat sokaklara taştı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Taksim Camii’ne büyük ilgi! Cemaat sokaklara taştı

Başkan ’ın geçtiğimiz hafta açılışını gerçekleştirdiği , bu hafta da yoğun talep karşısında doldu taştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta açılışını gerçekleştirdiği Taksim Camii, bu hafta da yoğun talep karşısında doldu taştı. Cuma namazında saf tutmak isteyen cemaat, Taksim Meydanı'na serdiği seccadelerle namazlarını eda etti. Oluşan kalabalık turistlerin şaşkın bakışları arasında namazını kıldıktan sonra dağıldı.

Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Taksim Camii'nde Cuma saatinde yoğunluk yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarım kapasite hizmet veren Taksim Camii'nin dolmasıyla cemaat sokaklara taştı. Cami önünde dağıtılan kağıt namazlıklarla Taksim Meydanı'nda namazan duran yüzlerce vatandaşlar, turistlerin şaşkın bakışları arasında namazlarını eda etti.

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Taksim Camii’ne büyük ilgi! Cemaat sokaklara taştı
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