Tank taşıyıcı TIR duvara çarptı: 2 şehit

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tank taşıyıcı aracın duvara çarpması sonucu 2 asker şehit oldu. Kırıkhan'dan Reyhanlı istikametine giden TIR, dün saat 18.00 sıralarında kontrolden çıkarak orta refüjü aştı. Yolun karşısındaki çırçır fabrikasının bekçi kulübesine çarpan TIR, alev aldı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Boş olarak intikal eden tank taşıyıcı aracımız, ön tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak kaza yapmış ve araçta yangın çıkmıştır. Kazada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.