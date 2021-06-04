Tarihi yıkım başladı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yıllardır süren kentsel dönüşüm sorunu Başkan Fatih Mehmet Kocaispir'in takibiyle sonuç verdi. Yüreğir'in yıllardır kanayan yarası olarak bekleyen Sinanpaşa Mahallesi kentsel yenileme sürecine girdi. 103 dönümlük alanı kapsayan yenileme için kamulaştırılan binalarda kepçeler yıkıma başlandığını söyleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir: "Sinanpaşa'nın yeni yüzünü çok yakında göreceğiz" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANDI

Yüreğir Belediyesi, Sinanpaşa kentsel yenileme sürecine Başkan Kocaispir'in çabalarıyla 2020 yılının ikinci yarısında müdahil oldu. İlk olarak mahallede kentsel dönüşümün hızlanması için TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokole Yüreğir Belediyesi de katıldı. Protokolün ardından mecliste hızlı bir şekilde karar alan Yüreğir Belediyesi, bin 600 metrekare civarındaki belediye arsasını 1 TL iz bedeli ile TOKİ Başkanlığına devretti. Bir taraftan Ankara ile de temaslarını artıran Başkan Kocaispir'in girişimleri ile Sinanpaşa'da kentsel dönüşüm süreci hız kazandı.

EN DEĞERLİ VİTRİNİ OLACAK

TOKİ ve Yüreğir Belediyesi tarafından ortak yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında Başkan Fatih Mehmet Kocaispir'in girişimleri sonucu imar planları nisan ayında Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine alınarak oy birliğiyle kabul edildi. Kentsel yenileme süreci kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımı için kepçeler Sinanpaşa'ya girdi. Mahalle sakinlerinin heyecanla beklediği yıkım sürecini başlatan Başkan Kocaispir, kentsel yenileme tamamlandığında Sinanpaşa'nın Yüreğir'in en değerli yeri ve vitrini olacağını söyledi.

"ÇABALARIMIZ MEYVESİNİ VERDİ"

Sinanpaşa'nın Yüreğir'in kapısı olduğunu ifade eden Başkan Kocaispir, "Sinanpaşa'da bir dönüşüm olmadan Yüreğir'in gelişeceğini, güzelleşeceğini düşünmek mümkün değil. Göreve geldiğimiz günden beri çaba harcıyoruz. Nisan ayında bir söz vermiştik, söz verdiğimiz gibi bugün kamulaştırması tamamlanan binaların yıkımına başladık.

TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Sinanpaşa'nın durumunu aktardıklarını kaydeden Başkan Kocaispir, "Açık bir irade ortaya koyuldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza yakın ilgileri için şükranlarımı arz ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, sürekli yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen bakanlarımız Sayın Ömer Çelik ve Jülide Sarıeroğlu'na, Sayın Valimize, İl Başkanımıza, Adana milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Sinanpaşa'nın yeni yüzünü çok yakında göreceğiz inşallah" diye konuştu.

TOKİ İHALEYE ÇIKACAK

TOKİ Başkanlığının ihaleye çıkacağını ifade eden Başkan Kocaispir şunları söyledi: "Sinanpaşa'da yıkım çalışmaları ile birlikte TOKİ Başkanlığı da çok yakın bir zamanda 450 konutluk ihaleye çıkacak. Sinanpaşa Mahallemizde modern, insanlarımıza layık bir yaşam alanı ortaya çıkacak. Kentsel yenileme tamamlandığında mahallemiz Yüreğir'in en değerli yeri ve vitrini olacak."