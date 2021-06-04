Tek kolunda 10 marifet

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü son sınıf öğrencisi doğuştan sol kolu dirsek altından olmayan 24 yaşındaki Büşra Pişginel, sanatta ve spordaki başarılarıyla göz kamaştırıyor. Doğuştan sol kolu dirsek altından olmayan Büşra, Kayserili Pişginel ailesinin 3 kızından en küçüğü. İlk, orta ve liseyi başarılı şekilde bitiren Büşra, lise sonrası çocukluk hayali Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'ne başladı. 4 yılda başarıları ile herkesin takdirini kazandı. Büşra Pişginel, tek kolu olmasına rağmen bunu hiç dert etmiyor. Tek eli ile tellere şekil verip onları sanat eserine dönüştürüyor. Bu eserler ile harikalar yaratıyor. Heykelleri dünyanın dört bir yanından sanatseverler tarafından beğeniliyor. Genç kız diyaloj adı verdiği heykellerine kendi ruhunu katıyor.Sanatın yanında da sporda kendinden söz ettiren Büşra Pişginel liseden sonra paralimpik tekvandoya başlamış. Kısa sürede milli takıma yükselen Büşra 26 Eylül 2019 tarihinde Ankara'da Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı yıl Antalya Belek'te düzenlenen dünya şampiyonasında ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Büşra'nın hedefi paralimpik tekvandoda dünya şampiyonu olmak.Pişginel'in başarılarından dolayı heykeltıraş hocası Işık Aslıhan ona protez kol yaptı. Heykeltıraş hocasının plastiklerden yaptığı protez kolu kullanan Büşra, "Protez kolun ucundakı kıskaç ile telleri tutabiliyorum. Diğer elimle de kaynak yapıyorum. Benim için inanılmaz kolaylık oldu. Hocama teşekkür ediyorum" diye konuştu. Büşra, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde kendisi için yapılan biyonik kola kavuşacağı günü bekliyor.