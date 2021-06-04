Tek kolunda 10 marifet: Sanatta da sporda da bir numara

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü son sınıf öğrencisi doğuştan sol kolu dirsek altından olmayan 24 yaşındaki Büşra Pişginel, sanatta ve spordaki başarıları göz kamaştırıyor.

Doğuştan sol kolu dirsek altından olmayan Büşra, Kayserili Pişginel ailesinin 3 kızından en küçüğü. İlk, orta ve liseyi başarılı şekilde bitiren Büşra, lise sonrası çocukluk hayalı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'ne başladı. 4 yılda başarıları ile herkesin takdiri kazandı.

TEK KOLLA MÜCİZE GERÇEKLEŞTİRİYOR

Büşra Pişginnel, tek kolu olmasına rağmen bunu hiç dert etmiyor. Tek eli ile tellere şekil verip onlara sanat şaheserine dönüştürüyor. Bu eserler ile harikalar yaratıyor. Heykelleri dünyanın dört bir yanından sanatseverleri tarafından beğeniliyor.

Diyaloj adı verdiği heykellerine kendi ruhunu katan Büşra'nın tek hedefi ise öğretmen olmak.

TEKVANDODA DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ OLDU

Sanatın yanında da sporda da kendinden söz ettiren Büşra Pişginnel liseden sonra para tekvandoya başlamış. Kısa sürede milli takıma yükselen Büşra 26 Eylül 2019 tarihinde Ankara 'da Keçiören Taha Akgül Spor Salonunda yapılan müsabakalarda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aynı yıl Antalya Belek'te düzenlenen dünya şampiyonasında ise dünya üçüncüsü gelerek brons madalyanın sahibi oldu. Büşra'nnı para tekvandoda da dünya şampiyonu olmak.

HOCASI PROTEZ KOL YAPTI

Büşra Pişginel'in başarılarından dolayı hocası Işık Aslıhan ona protez kol yaptı. Heykel yapımında Büşra hocasının yaptığı protez kolu kullanmaya başladı.

Protez kolun kendisine büyük kolaylık sağladığını belirten Büşra, "Protez kol ile telleri tutabiliyorum. Diğer elimle de kaynak yapıyorum. Benim için inanılmaz kolaylık. Hocama teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büşra'nın hocası Işık Aslıhan ise, "Öğrencimiz inanılmaz başarılı. Onun için ne yapsak az" diye konuştu.