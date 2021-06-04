TOKİ Silivri kura sonuçları isim listesi: TOKİ Silivri kura çekiliş sonuçları sorgula!

TOKİ kuraları binlerce dar gelirli aileyi ev sahibi yapmaya devam ederken Silivri kura sonuçları merak ediliyor. Uygun fiyat ve taksit imkanı nedeniyle başvuru sürecinde yoğun ilgi gören 758 adet konut ve 24 adet dükkan projesinin sahipleri belli oldu. Buna göre; TOKİ Silivri Alipaşa kura çekilişi kura sonuçları açıklandı! İşte 4 Haziran 2021 TOKİ kura sonuçları isim listesi…
TOKİ kura sonuçları için aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.
TOKİ İstanbul Silivri Alipaşa Mah. 1., 2. ve 3. Etap Projeleri kapsamında toplam 88 adet 2+1 daire seçeneği için kura çekilişini bugün gerçekleştirdi. 78 adet 2+1 daire seçeneği için 5169 adet başvuru yapılan TOKİ Silivri kura çekilişi işlemi bugün noter huzurunda yapıldı.
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN